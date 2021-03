Ratchet & Clank è gratis per tutti senza PS Plus: link per il download su PS4 e PS5

A partire da oggi è possibile scaricare gratis Ratchet & Clank, ultimo episodio della serie uscito nel 2016 e gustoso antipasto in vista dell'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart, in uscita a inizio giugno solo su PlayStation 5.

Ecco il link per scaricare il gioco dal PlayStation Store: Scarica Ratchet & Clank gratis, il download è gratis per tutti e non è richiesto l'abbonamento PlayStation Plus.

Come parte della nostra campagna Play at Home, puoi scaricare questo gioco senza costi aggiuntivi. Rimarrà in tuo possesso se lo scarichi entro la mezzanotte dell'1 aprile (ora italiana). Accompagna il Lombax più amato della galassia e il suo amico di latta in un nuovo gioco ispirato all'appassionante episodio di debutto di questo intrepido duo. Meccaniche di gioco classiche aggiornate alla nuova generazione: lasciati coinvolgere da una trama profonda e ricca di colpi di scena, con tanta azione in più, nuovi boss da sconfiggere, una grafica spettacolare e un doppiaggio stellare a cui ha contribuito il cast del lungometraggio animato di Ratchet & Clank.

Ratchet & Clank è compatibile con PS4, PS4 PRO e PlayStation 5, anche se ad oggi non è stato pubblicato un update next-gen il gioco gira senza problemi anche sulla console next-gen di Sony. Ricordiamo che l'iniziativa PlayStation Play at Home andrà avanti fino a giugno, oltre a Ratchet & Clank a marzo la compagnia giapponese regala anche 90 giorni di prova gratuita per le piattaforme di streaming Funimation e Wakim, specializzate nella trasmissione di serie anime.