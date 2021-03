Ratchet & Clank gratis per PS4: come potenziare le armi e i gadget

Uno dei cardini principali del gameplay e dell’esperienza di gioco dell’intera serie di Ratchet & Clank, e in particolare dell’ultimo capitolo pubblicato in esclusiva per PlayStation 4 nel corso del 2016, sono le numerose armi che il protagonista può utilizzare per avanzare all'interno dei livelli del gioco.

Proprio l’ultimo capitolo pubblicato vanta un enorme arsenale di armi e gadget assurdi e spettacolari a disposizione del ranger galattico protagonista dell’avventura, e ciascuno di essi può essere ripetutamente potenziato e migliorato sia per aumentarne le statistiche puramente parametriche, come ad esempio il danno dell’arma o la sua gittata, sia per sbloccarne modalità di fuoco extra o altre stravaganti caratteristiche. Inoltre, i potenziamenti di alcune armi forniranno degli incrementi permanenti alla quantità di Raritanium, Bolt e Olo-Schede che verranno rilasciati dai nemici sconfitti. Esistono due modi attraverso i quali è possibile potenziare le caratteristiche di un'arma: aumentandone il livello e spendendo il Raritanium raccolto attraverso i rivenditori Gadgetron.

Livello dell'arma

Potenziamenti con Raritanium

Partiamo dal primo di questi due metodi, quello basato sul livello. Ogni arma del gioco, una volta sbloccata ed acquistata, diventerà disponibile all'interno del vostro arsenale con un. Ogni volta che uno dei proiettili sparati da un'arma colpisce un nemico, il suo livello progredisce leggermente, fino a raggiungere il. Ad ogni upgrade ottenuto la vostra arma guadagnerà une nuovi potenziamenti esclusivi, acquistabili all'interno del negozio spendendo unità di Raritanium. Infine, raggiungere il livello 5 con una determinata arma vi permetterà di sbloccarne una(chiamata Versione Omega), con nome, aspetto e caratteristiche uniche (come differenti modalità di fuoco e altre modifiche stravaganti). Le versioni speciali delle armi di livello 5 diventeranno utilizzabili solamente dopo essere state acquistate a loro volta da un Gadgetron, e potranno essere ulteriormente potenziate fino alI cristalli di Raritanium costituiscono, insieme ai Bolt, una delle due principali risorse che possono essere guadagnate sconfiggendo progressivamente i numerosi nemici che incontrerete durante la vostra avventura oppure distruggendo i cosiddetti depositi di Raritanium, formazioni di cristalli sparse per i livelli del gioco. Per potenziare un'arma tramite questi speciali cristalli dovrete innanzitutto aprire il negozio tramite le, e selezionare poi l'arma che avete intenzione di migliorare. A questo punto comparirà una particolare schermata con una sorta disuddiviso in caselle esagonali, ciascuna delle quali rappresenta un miglioramento dell'arma e può essere sbloccata, attivando il potenziamento permanente corrispondente, tramite la spesa di 1 cristallo di Raritanium. Lo sblocco delle caselle di potenziamento dev'essere, dunque per poter sbloccare la possibilità di acquistare una casella dovrete prima averne acquistata almeno una di quelle ad essa adiacenti.

Inoltre, ogni livello raggiunto con l'arma sbloccherà una delle quattro caselle inizialmente nascoste sotto dei grossi punti interrogativi. Ciascuno di questi potenziamenti speciali può essere acquisito definitivamente solamente acquistando con il Raritanium tutte le caselle potenziamento che lo circondano, creando così una sorta di minigioco piuttosto stimolante. Per massimizzare fin da subito l’efficacia delle vostre armi vi consigliamo dunque di concentrarvi solamente su alcune di esse, in particolare le prime che otterrete, in modo tale da utilizzarle molto e farle così aumentare velocemente di livello, per poi spendere tutto il Raritanium raccolto per potenziarle al massimo e avere così a disposizione delle vere e proprie macchine da guerra che potranno tirarvi fuori facilmente dalle situazioni più concitate.

Vi ricordiamo che, in attesa dell'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart, Ratchet & Clank per PS4 è gratis per tutti, anche per coloro che non possiedono un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus. Avete tempo fino al 31 marzo 2021 per riscattarlo, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre.