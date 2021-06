Ratchet & Clank, Mario Golf, Scarlet Nexus e molto altro: le uscite di giugno in video!

Nuovo mese, nuova rassegna delle uscite videoludiche in casa Everyeye: con giugno 2021, importanti produzioni inedite raggiungeranno il mercato, incluse grandi esclusive.

A catalizzare l'attenzione del pubblico Sony troviamo ad esempio Ratchet & Clank: Rift Apart, prima produzione esclusiva per PlayStation 5 ad essere firmata da uno dei team interni di PlayStation Studios. Ma non sarà solo il duo - anzi trio, con l'arrivo di Rivet - di Insomniac Games a rinfrescare il giugno di quest'anno. In casa Nintendo Switch, debutterà infatti anche il green ricco di potenziale di Mario Golf: Super Rush.

All'interno dell'universo verdecrociato, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno approfittare di nuovi giochi in arrivo al Day One, tra i quali spicca Dark Alliance, Action RPG ambientato nell'immaginario di Dungeons & Dragons. Infine, molte anche le novità su PC, con l'hardware che accoglie molte delle uscite console, tra le quali l'atteso Scarlet Nexus o il cooperativo Operation: Tango.

Per non perdervi nessuno dei nuovi titoli in arrivo all'orizzonte, la Redazione ha confezionato un video dedicato ai nuovi giochi in arrivo a giugno 2021 su PC e console. Come sempre, il nostro filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!