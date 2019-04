Ratchet & Clank: nuovi rumor sullo sviluppo di un nuovo capitolo per PS4

Dietro alle recenti indiscrezioni riguardanti il nuovo capitolo della serie di Marvel's Spider-Man potrebbe celarsi in realtà lo sviluppo, da parte di Insomniac Games, di un episodio inedito della serie di Ratchet & Clank.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast di Knockback, infatti, il sempre informato Colin Moriarty ha dichiarato che "non avete ancora visto l'ultimo Ratchet & Clank per PS4".

Le affermazioni del co-fondatore del progetto di Kinda Funny non fanno che ricollegarsi alle parole pronunciate qualche settimana fa dallo stesso Moriarty per informare l'utenza di PlayStation 4 che Sony, in base alle informazioni raccolte dalle sue fonti anonime, avrebbe già raggiunto un accordo con una misteriosa casa di sviluppo "second party" (ossia esterna alla galassia di sussidiarie di SIE ma comunque legata all'universo PlayStation) per portare su PS4 un'altra grande esclusiva console prima dell'avvento della next-gen rappresentata da PS5 e Xbox Scarlett (ma anche da Google Stadia).

L'ultimo capitolo dell'iconica serie platform di Insomniac Games, il reboot Ratchet & Clank, è stato pubblicato nell'aprile del 2016 in esclusiva su PS4 ed è stato riproposto da Sony nella Instant Game Collection degli abbonati a PS Plus per tutta la durata del mese di marzo dello scorso anno assieme a Bloodborne. Anche il soulslike di From Software, curiosamente, è al centro di una serie di rumor che vorrebbero gli autor nipponici già al lavoro su di un sequel da lanciare a cavallo tra la fine di questa generazione e l'inizio della prossima, rigorosamente in esclusiva su PS4 o PS5.