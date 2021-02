Ratchet & Clank per PS4 gratis: Sony rilancia l'iniziativa Play at Home

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il ritorno dell'iniziativa Play at Home, lanciata la scorsa primavera durante la pandemia Covid-19. L'iniziativa tornerà anche nel 2021, partirà il primo marzo e andrà avanti fino al prossimo mese di giugno.

Due le iniziative annunciate fino ad oggi: dal primo marzo alle 05:00 (ora italiana) e fino al 31 marzo alla stessa ora sarà possibile scaricare Ratchet & Clank per PlayStation 4, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre, esattamente come accaduto lo scorso anno per Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey. Una bella iniziativa pensata anche per promuovere il lancio di Ratchet & Clank Rift Apart, in arrivo a giugno su PlayStation 5.

La seconda offerta riguarda invece 90 giorni di accesso gratis al posto dei consueti 14 giorni di prova gratuita ai servizi Funimation o Wakanim, disponibilità variabile in base alla disponibilità delle piattaforme nelle diverse regioni, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti. Non sono ancora stati annunciati invece i piani per i mesi di aprile, maggio e giugno, anche in questo caso ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Con Play at Home Sony ricorda a tutti di restare al sicuro senza esporsi a inutili rischi offre bonus per rendere meno noiose le giornate passate in casa in questo particolarissimo periodo storico.