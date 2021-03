Ratchet & Clank PS4: dove trovare tutti i Bolt d'Oro

I pianeti che costituiscono i livelli dell’ultimo capitolo di Ratchet & Clank pubblicato per Playstation 4 sono costellati di segreti da scoprire e collezionabili da trovare. Tra quest’ultimi figurano anche i giganteschi Bolt d’Oro, versioni speciali dei caratteristici bulloni che fungono da valuta di scambio all’interno del gioco.

Durante la vostra avventura in Ratchet & Clank potrete raccogliere un totale di ben 28 Bolt d’Oro, che potrete poi "spendere" all’interno del menu principale del gioco per sbloccare alcuni effetti di personalizzazione, tra cui modifiche all’aspetto dei personaggi e dell’astronave da ranger galattico utilizzata da Ratchet, alcuni cheat come quello che attiva le munizioni infinite, e ancora tante altre possibilità di aumentare il livello del divertimento.



Ratchet & Clank è gratis sul PlayStation Store fino al 31 marzo, il download è gratuito anche se non siete abbonati a PlayStation Plus, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni.

Pianeta Veldin

Il pianeta Veldin, quello sul quale inizierete l’avventura nei panni di Ratchet, ospita un solo Bolt d’Oro, che può essere trovato poco fuori dal garage dove il protagonista del gioco lavora sognando di diventare un ranger. Uscite quindi dalla struttura e dirigetevi verso destra: noterete subito una rampa magnetica posta al termine di una breve salita da fare a piedi. Questa rampa può essere attraversata solamente se siete in possesso dei Magnescarponi, che vi verranno forniti durante la missione su Nebula G34: dopo averli presi tornate su Veldin, salite la rampa e troverete il Bolt d’Oro in cima ad aspettarvi.

Pianeta Kerwan

Il primo dei due Bolt d’Oro di Kerwan si trova nella zona del treno che dovrete prendere per recarvi alla Sala degli Eroi. Subito dopo aver messo piede sulla banchina della stazione dei treni, invece di andare verso sinistra per proseguire la missione dirigetevi a destra e superate la grossa cassa utilizzando l’ Eli-Zaino tramite la pressione del tasto R1 . Successivamente dovrete superare un ulteriore muro di casse, al di là del quale troverete il Bolt d’Oro e molte casse da distruggere per guadagnare grosse quantità di bolt normali.

Il terzo Bolt d'Oro della lista, il secondo sul pianeta Kerwan, non può essere mancato: fa infatti parte del percorso di addestramento per ranger galattici che dovrete completare per procedere all'interno della storia.

Pianeta Aridia

Il primo Bolt d’Oro del pianeta Aridia si trova vicino alla zona dove, dopo essere atterrati con la vostra astronave, dovrete parlare per la prima volta con Skidd McMarx . Da quella posizione dirigetevi verso sinistra, nella zona infestata dagli Squali della Sabbia, e procedete camminando lungo il muro di rocce sul vostro lato destro. Ad un certo punto noterete una piccola caverna nella roccia contenente il Bolt d’Oro, ma non potrete raggiungerla da quel lato poiché una barriera ve lo impedirà. Per aggirare l’ostacolo continuate a procedere lungo il muro, poi svoltate a destra e vi troverete di fronte ad una parete rocciosa che può essere abbattuta lanciando una granata , liberando così il passaggio per la stanza con il Bolt d’Oro.

Il prossimo Bolt si trova nella stessa sala in cui troverete e testerete per la prima volta l'Idrodislocatore : svuotate la stanza dall'acqua e scendete di sotto, dove troverete un meccanismo da girare utilizzando la vostra Onnichiave. Fatto questo, riempite di nuovo la stanza con l'acqua, poi tuffatevi e nuotate fino al Bolt d'Oro attraverso il passaggio appena aperto.

Il terzo e ultimo Bolt d'Oro di Aridia si trova nella zona finale del livello, quella in cui incontrerete l'agente di Skidd McMarx che dovrete salvare per procedere all'interno della storia. Una volta ottenuti i Magnescarponi e il Jetpack, forniti rispettivamente su Nebula G34 e Gaspar, salite la rampa magnetica che domina la zona e attivate il meccanismo con la vostra Onnichiave. A questo punto compariranno alcuni punti di aggancio per il vostro rampino, che combinati con l'uso del Jetpack vi permetteranno di arrivare nella zona del Bolt d'Oro, al di là della grande palude: ora vi basterà eliminare gli Squali della Sabbia circostanti e recuperare il bolt.

Pianeta Nebula G34

Una volta arrivati all’interno dell’arena costellata dalle molte gabbie di forma circolare e sorvegliata dai nemici a forma di dinosauro, salite al secondo piano sulla destra e cercate la cella aperta che vi porterà in una stanza nascosta: qui troverete il settimo Bolt d’Oro.

Pianeta Rilgar

Il primo bolt di Rilgar si trova al termine del labirinto formato dai campi di forza: una volta usciti, cercate il pilastro luminoso nei paraggi e salite fino in cima, dopodiché noterete una zona in cui i campi di forza sono ancora attivi. Fatevi strada saltando sui pilastri del labirinto, dopodiché entrate all’interno del riquadro ancora protetto dai campi di forza e raccogliete il Bolt d’Oro; per uscire vi basterà premere il pulsante lì vicino.

Il secondo Bolt d'Oro di Rilgar può essere raccolto solo durante la gara di Hoverboard , a qualunque livello di difficoltà, percorrendo la scorciatoia raggiungibile saltando attraverso l'anello blu dopo la seconda curva.

L'ultimo bolt di questo pianeta si trova all'interno delle fogne, nella zona che verrà sommersa dall'acqua dopo il vostro ingresso. Raggiungete la zona in cui si trovano le piattaforme a scalini lungo il muro sulla sinistra, e iniziate a nuotare attraverso il tunnel sulla destra fino a raggiungere il Bolt d'Oro. Per poter ottenere questo collezionabile senza morire, tuttavia, vi servirà il respiratore per l'ossigeno che potrete ottenere su Pokitaru.

Pianeta Gaspar

Prima di poter raccogliere i Bolt d’Oro di questo pianete dovrete prima ottenere il Jetpack , che vi verrà fornito dopo il completamento della missione principale del pianeta. Dopodiché, per trovare il primo collezionabile dovrete dirigervi nella zona isolata più a sud-ovest di tutta la mappa e premere i tre bottoni rossi nelle vicinanze in rapida successione per disattivare il campo di forza.

Per trovare il secondo bolt partite dalla zona più a sud della mappa e salite la rampa magnetica , al termine della quale troverete un meccanismo da attivare con l'Onnichiave. Procedete lungo la seconda rampa, dopodiché proseguite all'interno della caverna e risalite in superficie: qui troverete una piattaforma per tornare all'inizio del percorso e il Bolt d'Oro.

Il terzo bolt può essere trovato salendo con il Jetpack in cima ad una delle montagne della zona a nord-ovest della mappa.

Dirigetevi a nord-est per l'ultimo collezionabile di questo pianeta: troverete una piattaforma quadrata e isolata. Per raccogliere il bolt vi basterà aspettare che il livello della lava cali dal centro della piattaforma.

Pianeta Batalia

Partite dall’inizio del livello e proseguite dritto lungo la strada fino a trovare un terminale per il Trapassatore sulla sinistra. Ai lati della porta d’ingresso dell’edificio noterete due pareti che possono essere sfruttare per salire fino sul tetto, dove troverete il quindicesimo Bolt d’Oro.

Proseguite poi lungo la strada, fate apparire il ponte e distruggete il carro armato, dopodiché svoltate verso destra e seguite il sentiero a gradini fino ad arrivare al secondo collezionabile del pianeta.

L'ultimo bolt di Batalia si trova all'interno della fortezza dove avrete distrutto i carri armati nemici: prima di attivare il meccanismo con l'Onnichiave guardatevi intorno e attraversate la piccola breccia nel muro, dopodiché procedete sfruttando il vostro Eli-Zaino e svoltate a destra.

Pianeta Quartu

Questo bolt può essere recuperato durante la fase di gioco con Clank, una volta arrivati nella zona con il grande elettromagnete. Utilizzando i vostri robot-gadget dovrete prima saltare sul robot-trampolino, poi creare un ponte e trasportare un altro robot-trampolino dall’altro lato. Successivamente, tornate indietro e recuperate una bomba , con la quale dovrete distruggere la barriera che vi impedisce di entrare nel cunicolo che nasconde il Bolt d’Oro, raggiungibile poi saltando sull’ultimo robot-trampolino da voi posizionato.

Dopo il combattimento con Mrs. Zurkon dirigetevi alla porta protetta da un enigma per Trapassatore e apritela, dopodiché muovete il meccanismo per Onnichiave e volate con il Jetpack al di là della lava per trovare il secondo Bolt d'Oro di Quartu.

Per trovare il collezionabile successivo tornate nell'arena di Mrs. Zurkon e dirigetevi nella stanza contenente la sala monitor: qui troverete un pulsante che, una volta premuto, vi mostrerà la posizione del prossimo Bolt d'Oro. Vi basterà quindi seguire il percorso mostrato per trovarlo.

Pianeta Pokitaru

Per il primo bolt di questo pianeta vi basterà immergervi in acqua appena sotto alla prima zattera che userete durante la missione principale, per poi dirigervi sotto ad un oggetto a forma di anello.

Il secondo collezionabile è un po' più difficile da trovare. Innanzitutto dovrete dirigervi nei pressi della piccola isola poco ad est del punto di atterraggio della vostra astronave. Tuffatevi in acqua e attraversate la grotta sottomarina , dopodiché tornate in superficie e scalate il sentiero, sfruttando anche il vostro rampino: una volta arrivati in cima, dovrete sconfiggere il grosso mostro simile a quelli visti su Gaspar per far apparire il Bolt d'Oro.

Una volta recuperato il bolt precedente, tuffatevi in acqua e nuotate fino al piccolo isolotto di fronte a voi: scalatelo e troverete il collezionabile che cercate sulla sua cima.

Pianeta Kalebo III

Il primo bolt di questo pianeta si trova al termine della rotaia che dovrete percorrere con i Grindscarponi per proseguire con la vostra missione: per raggiungerlo dovrete premere tutti i quattro pulsanti rossi che troverete lungo il percorso per disattivare il campo di forza.

Dopo aver ruotato l'edificio a forma di cupola per continuare con la missione principale, piazzatevi nel punto da cui siete in grado di vedere il Bolt d'Oro e scendete dalla piattaforma. Eliminate i nemici e prendete l'ascensore per salire, dopodiché svoltate a destra e arrampicatevi sulla tubatura che corre lungo il muro della struttura, al termine della quale troverete il bolt.

L'ultimo bolt del pianeta può essere raccolto durante la gara di Hoverboard, lungo il percorso della scorciatoia che può essere imboccata saltando dalla rampa in prossimità del tunnel e atterrando sul lato destro.

Spianetizzatore

Il primo bolt sulla stazione di Drek si trova nella sala con i modellini dei pianeti : sparate al pulsante verde che troverete su una parete della stanza per abbassare una scala, dopodiché salite e attraversate la sala saltando sulle diverse piattaforme per raggiungere il collezionabile.

L'ultimo Bolt d'Oro si trova all'interno della sala con le statue giganti: salite sulle grosse casse illuminate di blu vicino all'ingresso, dopodiché proseguite saltando sulle piattaforme semoventi per raggiungere il bolt numero 28.

