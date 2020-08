Ratchet & Clank su PS5 è ancora più bello nel confronto tra il reveal e la demo Gamescom

Prendendo spunto dal gameplay esteso 4K di Ratchet & Clank per PS5, lo youtuber Cycu1 ha realizzato una comparativa con il video reveal che mette in evidenza le numerose migliorie grafiche apportate dalla sussidiaria dei PlayStation Studios nel suo prossimo progetto in salsa nextgen.

Dopo il filmato dedicato all'evoluzione di The Last of Us 2 e allo speciale che mostra come Cyberpunk 2077 sembra un altro gioco rispetto al video del 2018, l'ormai celebre creatore di contenuti realizza un raffronto tra il reveal trailer di Rift Apart e la sua versione estesa per soffermarsi sui passi in avanti compiuti da Insomniac nello sviluppo del titolo.

Di tutti gli elementi grafici che risaltano in questa comparativa, il più importante è di certo quello rappresentato dal potenziamento del Ray Tracing in Ratchet & Clank su PS5, con effetti di illuminazione dinamica ancora più realistici e tantissimi elementi a schermo aggiuntivi che presentano dei riflessi ancora più accurati.

In cima alla notizia trovate il filmato comparativo di Cycu1, dategli un'occhiata e servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per esprimere il vostro giudizio al riguardo. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart uscirà in prossimità del lancio di PlayStation 5, ovvero nella finestra temporale compresa tra la fine del 2020 e i primissimi mesi del prossimo anno.