Ratchet & Clank regalano un'arma gratis, ma non in Rift Apart: ecco come riscattarla

Si avvicina una data molto importante per Ratchet & Clank e no, Rift Apart per PlayStation 5 non c'entra niente. Il prossimo 20 aprile cade l'8° anniversario di Ratchet & Clank (2016), gioco a metà strada tra un reboot e un remake lanciato su PlayStation 4 per accompagnare l'uscita dell'omonimo film d'animazione al cinema.

In vista della ricorrenza, Sony e Insomniac Games hanno ben pensato di fare un regalo a tutti i possessori del gioco, ossia il Rimbalzor, un'arma proveniente da Ratchet & Clank 2: Fuoco a Volontà che spara delle sfere rimbalzanti. Fino ad oggi il Pacchetto aggiuntivo Arma Rimbalzor era disponibile solo ed esclusivamente per i giocatori che all'epoca avevano effettuato il preordine, ma adesso è gratuito per tutti e può essere riscattato comodamente dal PlayStation Store.

Si tratta sicuramente di un ottimo pretesto per rispolverare Ratchet & Clank, che tra l'altro nel 2021 ha anche ricevuto un aggiornamento che ha sbloccato i 60fps su PlayStation 5. Nel corso degli anni il gioco è anche stato regalato a più riprese, dunque molti di voi potrebbero averlo in collezione senza averlo mai effettivamente avviato. Gli abbonati a PlayStation Plus hanno avuto l'opportunità di riscattarlo dapprima nell'aprile nel 2018, quando è entrato a far parte della selezione mensile, e poi sul finire del 2020, quando è stato incluso nella PlayStation Plus Collection di PS4. In periodo di COVID è anche stato regalato a tutti i giocatori, indipendentemente da un abbonamento Plus o meno, nell'ambito dell'iniziativa Play@Home.

Per chi non lo sapesse, Ratchet & Clank (2016) rielabora la storia delle origini del dinamico duo aggiornando alcuni dei livelli più iconici del primo episodio della serie e introducendo luoghi e svolte narrative inedite, il tutto condito con un motore grafico che ancora oggi riesce a fare bella figura. Leggete la nostra recensione di Rachet & Clank (2016) per saperne di più.

