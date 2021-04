Grande attesa per Ratchet & Clank Rift Apart: 1.2 milioni di views per il nuovo trailer

Sembra che Ratchet & Clank Rift Apart sia atteso davvero tanto dai possessori di PlayStation 5. La nuova esclusiva Sony, sviluppata dai ragazzi di Insomniac Games, è tornata recentemente a mostrarsi con un sorprendente trailer incentrato sul personaggio di Rivet che pare aver fatto breccia nel cuore degli appassionati.

A poco più di 24 ore dalla pubblicazione del filmato, il nuovo trailer dell'action-platformer ha già totalizzato oltre 1.2 milioni di visualizzazioni raggiungendo la 14esima posizione nei trending video della piattaforma. Sono numeri davvero impressionanti per Ratchet & Clank, una serie sì storicamente apprezzata dai fan di Sony, ma che non è mai riuscita a spiccare tra tutti gli altri grandi franchise targati PlayStation.

Già il reboot Ratchet & Clank pubblicato su PS4 nel 2016 divenne il titolo più velocemente venduto nella storia della software house, la quale riuscì agevolmente a superare sé stessa con Marvel's Spider-Man, rivelatosi poi uno dei titoli più proficui in assoluto tra le esclusive pubblicate da Sony nella generazione appena passata. Forse non riuscirà a fare meglio dell'arrampicamuri, ma Rift Apart sembra avere indubbiamente le potenzialità per diventare il capitolo di maggior successo del franchise di appartenenza.

Ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile su PS5 a partire dall'11 giugno di quest'anno. Recentemente è stata svelata la Deluxe Edition del gioco.