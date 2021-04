Ratchet & Clank Rift Apart: 15 minuti di gameplay inediti allo State of Play

PlayStation Studios e Insomniac Games ricordano ai giocatori che questa sera a partire dalle 23:00 sarà possibile assistere a ben 15 minuti di gameplay inediti di Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5.

Dopo un paio di aggiornamenti relativi ad altri titoli in sviluppo, potrete godervi ben 15 minuti di sequenze di gioco totalmente inedite dedicate alla prossima avventura del vostro Lombax preferito. Nel corso dello State of Play di oggi vi offriremo una completa panoramica sulla nuova avventura di Ratchet e Clank che includerà sequenze di gioco dedicate a Rivet, un approfondimento sulle assurde armi dei protagonisti e un assaggio della varietà di scenari ed esperienze di gioco.

Lo State of Play di aprile 2021 andrà in onda questa sera alle 23:00 ma dalle 21:00 la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per seguire l'evento con un Pre Show della durata di due ore, in attesa dello showcase con le novità su Ratchet & Clank Rift Apart e altre novità non ancora svelate ma che scopriremo molto presto.

Il nuovo episodio della serie Insomniac Games uscirà l'11 giugno solo su PlayStation 5, potete prenotare Ratchet & Clank Rift Apart su Amazon.it risparmiando 10 euro e ottenendo due bonus in-game per iniziare l'avventura nel migliore dei modi.