Ratchet & Clank Rift Apart: 15 minuti di gameplay inedito dallo State of Play

Come promesso, PlayStation Studios e Insomniac Games hanno mostrato ben 15 minuti di gameplay (con sequenze mai viste prima) di Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 durante lo State of Play andato in onda giovedì 26 aprile.

La lunga demo ci ha permesso di dare uno sguardo a vari aspetti del progetto tra cui il comparto tecnico ed estetico (assolutamente convincente sin dalla prime presentazioni), il ruolo del personaggio di Rivet, i caricamenti rapidissimi grazie all'SSD di PlayStation 5 e ovviamente abbiamo potuto approfondire le meccaniche legate alle fasi action ed esplorative, senza dimenticare una rapida occhiata al supporto per feedback aptico del DualSense e al Photo Mode.

Una bella occasione per tornare a parlare di uno dei giochi più attesi dell'anno, in arrivo il prossimo 11 giugno in esclusiva su PlayStation 5. La Deluxe Edition di Ratchet & Clank Rift Apart includerà i completi esclusivi Imperiale, Razziatore, Androide, Ribelle e Hacker, inoltre poco prima dello State of Play Insomniac ha annunciato che Mark Mothersbaugh, co-fondatore del gruppo rock DEVO firmerà la colonna sonora del gioco.



