Ratchet & Clank Rift Apart: 4 ore di gameplay in compagnia di Fossa e Mottura

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente intensa sul canale Twitch di Everyeye, sul quale non abbiamo solo commentato il Summer Game Fest e il gameplay trailer di Elden Ring, ma abbiamo anche ospitato una mini maratona di Ratchet & Clank Rift Apart.

A tal proposito, tutti coloro i quali non hanno potuto assistere alla diretta durante la quale Francesco Fossetti e Marco Mottura hanno giocato per più di quattro ore la nuova esclusiva PlayStation 5 targata Insomniac Games possono recuperarla sul canale YouTube Everyeye On Demand, sul quale vengono caricate molte delle dirette Twitch. Va precisato che nel corso della diretta hanno partecipato anche degli ospiti speciali come Dario Moccia, il quale ha parlato del suo rapporto con la storica serie Sony.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che il nostro canale sarà particolarmente attivo in questi giorni a causa dell'E3 2021, di cui commenteremo in italiano ogni singolo evento. Potrete inoltre trovarci in live ogni mattina alle ore 10:00 con l'Every Morning e alle 16:00 per l'E3 con Everyeye.

Per chi fosse invece interessato a scoprire maggiori dettagli sulla nuova esclusiva PS5, ricordiamo che sulle nostre pagine è possibile trovare la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.