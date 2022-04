Ratchet & Clank Rift Apart accoglie il VRR: update disponibile, tutti i dettagli

Un po' a sorpresa l'aggiornamento di PS5 per il VRR è già disponibile per alcuni utenti, potendo così godersi i primi giochi per la console next-gen di Sony in una forma ancora più impressionante grazie ai miglioramenti introdotti con il Variable Refresh Rate.

Uno dei primi giochi PS5 a supportare il VRR è Ratchet & Clank Rift Apart, il cui update per abilitare l'inedita funzione è già disponibile e pronto per il download. Insomniac Games è dunque in prima linea per il supporto alla nuova tecnologia, considerato che Marvel's Spider-Man Remastered ha ricevuto il VRR con l'ultima patch, la 1.007. Tornando invece all'ultima avventura del dinamico duo di eroi galattici, ecco nel dettaglio cosa aggiunge l'ultimo aggiornamento:

Supporto per il VRR tramite impostazioni di sistema. Giocando con la Modalità 120hz disattivati , aumenta sensibilmente la risoluzione dinamica. Giocando invece con la Modalità 120hz attiva , il framerate è sbloccato e si adatta a seconda delle fasi di gioco in corso

tramite impostazioni di sistema. Giocando con la , aumenta sensibilmente la risoluzione dinamica. Giocando invece con la , il framerate è sbloccato e si adatta a seconda delle fasi di gioco in corso Aggiunta la Modalità 120hz tra le opzioni relative alla Nuova Partita , così da poterla attivare prima di cominciare

tra le opzioni relative alla , così da poterla attivare prima di cominciare Migliorato il Ray-Tracing agli angoli di osservazione nelle ambientazioni con bassa risoluzione dinamica

agli angoli di osservazione nelle ambientazioni con bassa risoluzione dinamica Qualità dell' upsample TAA migliorata

migliorata File di salvataggio che utilizzano catture di fotogrammi per le loro icone

Non solo i titoli Insomniac e le esclusive PlayStation: anche produzioni quali COD Vanguard, Devil May Cry 5 Special Edition e DiRT 5 accoglieranno il VRR, e con grande probabilità diversi altri giochi seguiranno a ruota nelle prossime settimane.