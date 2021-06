Ratchet & Clank Rift Apart si aggiorna su PS5: tutte le novità dell'update 1.002

Dopo essersi complimentati con Housemarque per l'ingresso in Sony, i ragazzi di Insomniac Games rendono disponibile su PlayStation 5 l'aggiornamento di Ratchet & Clank Rift Apart che porta il platform sci-fi alla versione 1.002.

Come facilmente intuibile osservando l'immagine condivisa per l'occasione da Insomniac, gli interventi compiuti dagli autori californiani si focalizzano sulla Photo Mode di Ratchet & Clank Rift Apart e, in particolar modo, sulle opzioni offerte agli utenti per customizzare i propri scatti.

L'update introduce ad esempio un ricco set di adesivi, degli sfondi a colori e dei parametri configurabili per attivare o disattivare l'armatura o l'effetto grafico del Phantom Dash, aggiungere Clank, mantenere il livello della pistola nelle pose di Ratchet o Rivet e visualizzare a schermo le armi dorate.

L'aggiornamento 1.002 di Rift Apart aggiunge anche l'opzione per saltare i filmati e, soprattutto, implementa una modalità di visualizzazione a 120Hz che riduce la latenza degli input con l'utilizzo di un TV o monitor compatibile. In questa modalità, il framerate della modalità grafica Fedeltà viene portata a 40 frame al secondo.

Per la lista completa dei correttivi, delle modifiche e delle aggiunte dell'update 1.002 di Rift Apart, in calce alla notizia trovate il link al sito di Insomniac con le note della patch. Qualora ve la foste persa, qui potete leggere la nostra guida con trucchi di Ratchet & Clank Rift Apart.