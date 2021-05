Ratchet & Clank Rift Apart è già sold-out su Amazon UK: richiesta alle stelle?

La fame di esclusive dei giocatori PlayStation 5 sarà ancora una volta saziata tra pochissime settimane, quando l'attesissimo Ratchet & Clank: Rift Apart approderà finalmente sul mercato offrendo un'avventura interdimensionale con tantissime novità, a partire da un personaggio giocabile completamente inedito.

Sembra che i fan non stiano più nella pelle, e non lo diciamo solamente sulla base dei commenti e delle opinioni reperibili in rete. Nella serata di ieri, Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è andato sold-out su Amazon.co.uk, un segno dell'elevatissima richiesta. Non capita molto spesso che le copie di un'edizione standard di un gioco, un'esclusiva di peso per giunta, si esauriscano prima del lancio, eppure è successo. È altamente probabile che il titolo torni in stock nei prossimi giorni, intanto sono più 12 ore che i videogiocatori britannici sono impossibilitati a preordinare il gioco. La notizia è giunta anche all'attenzione di James Stevenson, Community Director di Insomniac Games, che l'ha ricondivisa sul suo profilo Twitter.

Ratchet & Clank Rift Apart verrà pubblicato su PlayStation 5 il prossimo 11 giugno, anche in Edizione Digital Deluxe via PlayStation Store. Per tutti i giocatori che effettuano il preorder ci sono due bonus, l'arma Pixelatore e la Corazza di Carbonox, quest'ultima indossabile da entrambi i Lombax giocabili, Ratchet e Rivet. Nel attesa, potete rivivere la storia della saga di Ratchet & Clank grazie al racconto del Fossa.