Ratchet & Clank Rift Apart uscirà presto su PS5? Rating di Taiwan cita la Deluxe Edition

L'ente governativo di Taiwan preposto alla certificazione dei giochi in uscita ha appena pubblicato il rating di Ratchet & Clank Rift Apart, l'attesa avventura sci-fi di Insomniac Games in arrivo solo su PlayStation 5 nel corso del 2021.

A renderci partecipi di questa scoperta è l'utente di Twitter conosciuto come Andrew Marmo grazie a un'immagine che ritrae, appunto, il nome di Ratchet & Clank Rift Apart nell'elenco dei videogiochi appena passati al vaglio dell'ente taiwanese.

La comparsa dell'esclusiva PS5 tra i giochi classificati dal rating di Taiwan, oltretutto, avviene con una doppia citazione della Standard Edition e di una Deluxe Edition che non è stata ancora annunciata da Sony.

L'ente asiatico non entra nei dettagli dei contenuti previsti per questa misteriosa edizione per collezionisti, pur limitandosi a rimarcare l'esclusiva PS5 precisando che si tratta di una versione destinata all'utenza della console next gen di Sony.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulla finestra di lancio e sulle eventuali edizioni speciali del nuovo capitolo di questa ormai storica serie platform-adventure, vi lasciamo al nostro speciale alla scoperta di Ratchet & Clank aspettando Rift Apart su PS5.