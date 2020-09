Ratchet & Clank Rift Apart avrà dei caricamenti ma saranno fulminei, promette Insomniac

Dalle colonne del Washington Post, Mike Daly di Insomniac Games ha illustrato il sistema escogitato dagli sviluppatori di Ratchet & Clank Rift Apart per gestire le fasi di caricamento dei livelli servendosi delle funzionalità nextgen dell'SSD di PS5.

Lo sviluppatore capo del progetto legato alla nuova avventura di Ratchet & Clank su PS5 spiega che "una delle cose più interessanti a cui si assiste [nelle fasi di caricamento dei livelli] è che si tratta di scene di gameplay che avvengono in tempo reale, sono fasi in cui puoi controllare il tuo personaggio. Tutti quei mondi che attraversi in quelle sequenze sono dimensioni reali, puoi fermarti in qualsiasi momento e decidere di giocare nel mondo dove vieni proiettato".

A detta dell'autore di Insomniac Games, infatti, grazie all'incredibile velocità di accesso ai dati dell'SSD di PlayStation 5 le sequenze di caricamento avverranno "in meno di un secondo", un lasso di tempo tanto breve da consentire agli sviluppatori di generare in maniera quasi istantanea, o comunque con una rapidità impossibile da raggiungere sulle console dell'attuale generazione, il caleidoscopico multiverso di livelli ammirato di recente nella demo estesa di Ratchet & Clank Rift Apart.

L'uscita della nuova avventura sci-fi dei PlayStation Studios è prevista in prossimità del lancio di PS5, ovvero nella finestra temporale tra la fine del 2020 e i primi mesi del prossimo anno.