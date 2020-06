Ratchet & Clank Rift Apart in azione: tutti i dettagli sull'esclusiva PS5!

L'evento di presentazione dei piani next gen di casa Sony ha dato ad Insomniac Games la possibilità di presentare al pubblico il primo trailer e gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart.

Le due amate icone videoludiche si apprestano così a fare ritorno, con un approdo in grande stile direttamente sui lidi di PlayStation 5. All'ultima entrata nella famiglia dei Worldwide Studios è dunque toccato l'onere e l'onore di trasmettere al pubblico le potenzialità della console next-gen e, in particolare, quelle del nuovo SSD. La decisione di mostrare Ratchet & Clank Rift Apart in azione durante l'appuntamento streaming è stata infatti motivata esattamente da questa volontà: lo ha recentemente confermato Jim Ryan, Presidente di Sony Interactive Entertainment, nel corso di un'intervista in cui ha discusso degli elementi fondanti della rivoluzione next gen targata PS5.



Con questo peso sulle spalle, Ratchet & Clank sono pronti a tornare in azione, determinati a portare con sé il consueto carico di azione e divertimento. Immancabile inoltre l'arsenale di armi bizzarre e peculiari, mentre la dinamica del collasso dimensionale sembra offrire l'occasione perfetta per mettere in mostra la potenza dell'SSD di PlayStation 5. Per ogni dettaglio su Ratchet & Clank Rift Apart, vi lasciamo dunque alla visione del video dedicato confezionato dalla Redazione di Everyeye: come sempre, potete trovarlo in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye!