Ratchet & Clank Rift Apart: azione senza sosta in un lungo video-gameplay

L'attesa verso Ratchet & Clank: Rift Apart continua ad aumentare sempre di più ogni giorno che passa: il nuovo capitolo dell'iconica serie firmata Insomniac Games si appresta a debuttare in esclusiva PlayStation 5 il prossimo 11 giugno.

Con l'avvicinarsi del debutto sul mercato, Sony spinge con maggiore convinzione il tasto dell'accelatore tramite nuove sequenze di Gameplay che mostrano in maggior dettaglio la nuova avventura di Ratchet e del suo piccolo amico robotico Clank. Noi di Everyeye abbiamo esaminato a fondo l'ultimo video-gameplay durante la nostra ultima diretta, evidenziando tutti gli aspetti più interessanti delle meccaniche di gioco così come delle novità introdotte in questo nuovo capitolo, nonché il diciassettesimo esponente di una brand che va avanti da quasi 20 anni, dal lontano 2002 quando il capostipite fece il suo esordio su PlayStation 2.

Per scoprire ulteriori dettagli sul prossimo titolo di Insomniac ecco a voi la nostra ultima anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart. Avete saputo invece che le musiche di Ratchet & Clank Rift Apart sono curate dallo stesso autori di Thor Ragnarok?