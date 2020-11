Ratchet & Clank Rift Apart, Berlino accoglie un gigantesco murales: ecco il video

Gli sviluppatori di Insomniac Games hanno inaugurato PlayStation 5 con la pubblicazione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales al Day One della console di nuova generazione, tuttavia il team è al lavoro anche su di un ulteriore progetto.

Stiamo ovviamente parlando di Ratchet & Clank: Rift Apart, nuova avventura dedicata all'iconico duo videoludico. Dopo il ritorno su PlayStation 4, i personaggi sono infatti in dirittura di arrivo anche sulla sua erede nel corso dei prossimi mesi. Al momento la data di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart non è ancora stata annunciata, ma Sony e Insomniac Games hanno indicato come periodo d'esordio la "finestra di lancio di PlayStation 5". Il debutto del gioco non dovrebbe dunque essere eccessivamente lontano nel tempo.



Non sorprende perciò che il colosso videoludico abbia incluso la produzione nella campagna pubblicitaria legata al lancio di PS5 in territorio Europeo. PlayStation Germania, in particolare, ha dedicato a Ratchet & Clank: Rift Apart una speciale iniziativa. Le strade di Berlino hanno infatti accolto un gigantesco murales ispirato al prossimo gioco Insomniac Games. Per scoprire come è stato realizzato, in apertura a questa news trovate un video che riprende parte della procedura: cosa ve ne pare del risultato finale?



In attesa di scoprirne la data di uscita, ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà in esclusiva su PS5, mentre non è previsto il suo arrivo su PS4.