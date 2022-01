Ratchet & Clank Rift Apart cela un Easter egg che nessuno ha ancora scoperto

Di buon umore dopo aver visto Ratchet & Clank: Rift Apart fare incetta di nomination ai DICE Awards, i ragazzi di Insomniac Games hanno ben pensato di fornire un prezioso indizio alla comunità dell'esclusiva per PlayStation 5.

Stando a quanto riferito dagli sviluppatori californiani, Ratchet & Clank: Rift Apart cela un ultimo, misterioso Easter egg che ancora nessuno è riuscito a scoprire. Il segreto pare essere nascosto così bene, che Insomniac ha deciso di venire incontro ai giocatori fornendo loro un prezioso indizio sotto forma di una breve clip su TikTok. Non siete iscritti al social network più in voga tra i giovanissimi? Niente paura, il filmatino è già stato repostato su Twitter e potete visionarlo in calce a questa notizia. Come potete vedere, l'Easter egg è nascosto all'interno del Gastropub di Zurkie, un'area di gioco che viene visitata da Ratchet e Rivet molteplici volte nel corso dell'avventura.

Al momento, questa è l'unica informazione in nostro possesso. Avete qualche idea al riguardo? Siete già riusciti a scoprire qualcosa? In caso affermativo, non esitate a farcelo sapere approfittando della sezione dei commenti in calce a questa notizia. A proposito, lo sapete che Ratchet & Clank: Rift Apart è stato riconosciuto come il gioco con la miglior grafica del 2021 dagli esperti della redazione di Digital Foundry?