Ratchet & Clank Rift Apart: ecco la colonna sonora e le corazze della Deluxe Edition

Con ancora negli occhi le magnifiche scene del trailer di Ratchet & Clank Rift Apart con Rivet, il team di Insomniac Games ci ricatapulta nella dimensione next gen dell'esclusiva PS5 per mostrare le corazze della Deluxe Edition e offrire un'anteprima dei brani della colonna sonora.

Il Creative Director di Insomniac, Marcus Smith, si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog per svelare i completi esclusivi Imperiale, Razziatore, Androide, Ribelle e Hacker da far indossare al nostro intrepido alter-ego con l'acquisto della Digital Deluxe Edition di Rift Apart. Ma non solo.

L'esponente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios è infatti orgoglioso di annunciare che Mark Mothersbaugh, il cofondatore del leggendario gruppo rock DEVO, firmerà la colonna sonora di Ratchet & Clank Rift Apart. Il fondatore dei DEVO ha prestato il suo talento alle colonne sonore dei primi tre Crash Bandicoot e a Jak & Daxter, ma anche a serie animate come Rugrats e a kolossal hollywoodiani come Thor Ragnarok.

Maggiori dettagli su Ratchet & Clank Rift Apart verranno svelati da qui all'uscita del titolo, prevista per l'11 giugno rigorosamente in esclusiva su PS5. La prossima, importante finestra comunicativa verrà aperta da Insomniac Games nel prossimo PlayStation State of Play del 29 aprile, con oltre 15 minuti di scene di gameplay inedite di Rift Apart che verranno trasmesse durante lo show organizzato da Sony per le ore 23:00 italiane di giovedì prossimo.