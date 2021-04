Ratchet Clank Rift Apart: come prenotarlo in sconto a 69,99 euro su Amazon.it

Se state cercando un modo per risparmiare sul preordine di Ratchet & Clank Rift Apart, nuova esclusiva per PlayStation 5 in uscita il prossimo 11 giugno, allora abbiamo ciò che fa al caso vostro.

Amazon.it ha lanciato una nuova promozione grazie alla quale è possibile prenotare Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 con il 12% sconto, pagando quindi 69,99 euro al posto del prezzo di listino che ammonta a 79,99 euro. Per accedere all'offerta è in ogni caso necessario inserire questo codice promozionale in fase di checkout: "RATCHET10".

Per utilizzare il codice promozionale non dovete far altro che cliccare sul pulsante "Pre-ordina ora" e poi inserirlo nel campo "Inserisci codice" che appare nella schermata subito successiva. Vi verrà immediatamente applicato uno sconto pari a 10 euro, dopodiché potrete completare l'acquisto a 69,99 euro anziché 79,99 euro. Riceverete anche il bonus preorder previsto da Sony, ossia un pacchetto contenente la Corazza Carbonox per entrambi i personaggi (Ratchet e Rivet) e l'arma Pixelatore. È inoltre prevista la prenotazione al prezzo minimo garantito.