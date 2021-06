Ratchet & Clank Rift Apart: come sbloccare il RYNO 8

Come da tradizione della serie di Insomniac, anche durante l'avventura in Ratchet & Clank Rift Apart il peloso protagonista, questa volta accompagnato anche dalla Lombax chiamata Rivet oltre che da Clank, avrà a disposizione un grande arsenale di armi assurde e stravaganti con le quali affrontare tutti i nemici che cercheranno di ostacolarlo.

Che arma è il RYNO 8

Come sbloccare il RYNO 8

La più potente di queste armi, nonché teoricamente la più difficile da reperire, è il RYNO 8, nuova iterazione di un'arma che ricorre all'interno di tutti i capitoli della saga e che anche questa volta non può essere regolarmente acquistata attraverso una delle rivendite di Lady Zurkon, ma può invece essere ottenuta solamente attraverso il ritrovamento di alcuni oggetti collezionabili, i cosiddetti. Il RYNO 8 è, come da tradizione,, ma nel caso di Ratchet & Clank Rift Apart la forza bruta sembrerebbe non essere l'unica particolare caratteristica del RYNO 8 , come lasciato intendere da Insomniac stessa all'interno di alcuni tweet pubblicati nei giorni a ridosso del lancio del gioco.Prima di poter sbloccare ed utilizzare il RYNO 8sparsi sui diversi pianeti presenti all'interno del gioco: è importante notare che alcuni di questi non potranno essere raggiunti durante la prima visita sul pianeta che li ospita, ma richiederanno l'utilizzo di un determinato gadget reperibile successivamente. Dopo che li avrete recuperati tutti, esplorando a fondo le ambientazioni e sfruttando i numerosi gadget ottenuti durante il gioco, anche ritornando una seconda volta su alcuni pianeti quando necessario, riceverete una chiamata da Lady Zurkon che vi avvertirà della disponibilità di una nuova arma. La prossima volta che visiterete una delle rivendite di armi di Lady Zurkon t, e selezionandolo potrete renderlo vostro senza alcun costo aggiuntivo in termini di Bolt. Nonostante la sua natura di arma speciale, il RYNO 8 può comunque aumentare di livello ed essere potenziato utilizzando il Raritanium, in modo da aumentarne ulteriormente il potenziale distruttivo.

