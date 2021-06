Ratchet & Clank Rift Apart, parte il conto alla rovescia su PS5: preload disponibile

Il percorso che ha segnato l'evoluzione di Ratchet & Clank nel corso degli anni sta per essere testimone di un importante passaggio, con l'esordio di Ratchet & Clank: Rift Apart su PlayStation 5.

La nuova produzione di Insomniac Games segna la seconda presenza della software house sul nuovo hardware Sony, che ha già accolto al Day One l'inedito Marvel's Spider-Man: Miles Morales. A differenza di quest'ultimo, tuttavia, Ratchet & Clank: Rift Apart non raggiungerà anche i lidi di PlayStation 4. L'avventura si prepara dunque a farsi carico di una grande responsabilità: essere il primo gioco sviluppato da un team First Party Sony a farsi strada in esclusiva su PlayStation 5.

Produzione pienamente next-gen, Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutterà a pieno le nuove funzionalità della console, tra Ray Tracing, caricamenti rapidissimi e molto altro, incluse le feature peculiari del DualSense. Con il peso di Ratchet & Clank: Rift Apart che si attesta su circa 36,6 GB, i giocatori PlayStation 5 che hanno effettuato il preordine del titolo possono ora procedere con il pre-load del gioco. In questo modo, il pubblico potrà essere pronto a impugnare il controller allo scattare del Day One ufficiale di Ratchet & Clank: Rift Apart, fissato per il prossimo 11 giugno 2021.



Oltre alla produzione Insomniac, sono molti i nuovi giochi in arrivo nelle prossime settimane: trovate i dettagli sulla nostra speciale video rassegna delle nuove uscite PC e console di giugno 2021.