Ratchet & Clank Rift Apart: la soundtrack è curata dallo stesso autore di Thor Ragnarok

Cosa hanno in comune Ratchet & Clank: Rift Apart, la prossima grande esclusiva per PlayStation 5, e Thor Ragnarok, l'ultima pellicola che ha visto come unico e solo protagonista il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth? Parecchie cose, a ben vedere.

Eroi spaziali, salti interdimensionali, alieni strambi, pianeti variopinti, tanta ironia e molto altro. Per questo motivo non ci stupisce affatto sapere che il Creative Director Markus Smith si sia appassionato così tanto alla pellicola di Taika Waititi da desiderare che il suo gioco "suonasse" come Thor Ragnarok. I ragazzi di Insomniac Games hanno trascorso diverso tempo alla ricerca di artisti in grado di replicare le sonorità e il mood del film, senza successo, finché a qualcuno non è venuta la brillante idea di contattare lo stesso compositore di Thor Ragnarok, Mark Mothersbaugh, il quale ha immediatamente accettato l'ingaggio.

È quanto emerge da una chiacchierata tra il Creative Director di Ratchet & Clank Rift Apart e Mark Mothersbaugh, che ricordiamo essere anche un membro dei Devo. Pare che il compositore abbia persino attinto ad alcune delle sue creazioni che in origine avrebbero dovuto accompagnare le scene di Jeff Goldblum scartate da Thor Ragnarok. Nei piani iniziali dei creatori del film, il personaggio del Gran Maestro avrebbe dovuto trascorrere più tempo sullo schermo. Mothersbaugh ha già utilizzato quei brani per dare forma al suo album Mutant Flora del 2017, il quale ha funto da ispirazione per Ratchet & Clank Rift Apart. Mothersbaugh non è nuovo al mondo dei videogiochi, nonostante non ci mettesse piede dal lontano 2010. In passato ha prodotto le colonne sonore delle trilogie di Crash Bandicoot e Jak & Dexter, oltre a quella di The Sims 2.

Il nuovo gioco di Insomniac Games, ricordiamo, verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 5 il prossimo 11 giugno. In attesa dell'uscita, il nostro Marco Mottura ha trascorso tre giorni in compagnia di Insomniac Games, scoprendo tantissimi dettagli che ha riportato nella sua anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.