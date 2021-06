Ratchet & Clank Rift Apart: disegna e metti in mostra la tua creatività!

Ratchet & Clank Rift Apart sta per arrivare su PlayStation 5 e per celebrare questo momento GameStopZing lancia un nuovo graphic contest che vi permetterà di mostrare la vostra vena creativa ad una vasta community di appassionati PlayStation e non solo. Come fare per partecipare? Ecco il regolamento e le istruzioni da seguire.

Come funziona il contest grafico? Tutto quello che dovrete fare è creare un disegno originale (in formato digitale o tradizionale) con protagonisti Ratchet, Clank e/o Rivet e che raffiguri una scena ambientata in uno dei seguenti giochi: Astro Bot, Returnal, Shadow of the Colossus, Sly Cooper, Tearaway Avventure di Carta, Beyond Due Anime, God of War, Gran Turismo Sport, Gravity Rush, Heavy Rain, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Concrete Genie, Days Gone, Death Stranding, Detroit Become Human, Ghost of Tsushima, inFAMOUS, Jak and Daxter, Killzone, Knack, Little Big Planet, Medievil, The Last Guardian, The Last of Us, The Order 1886, Uncharted e Wipeout.



La vostra opera dovrà contenere inoltre almeno tre dei seguenti

PlayStation 5

Dualsense (White, Midnight Black o Cosmic Red)

Headset PS5 Pulse 3D

Astronave giocattolo

Bandiera

Cabina del telefono

Casco da astronauta

Casetta sull’albero

Cerotti

Chiave inglese

Chitarra

Falò

Pallone

Pianoforte

Pixellatore di Ratchet & Clank

Ramen

Retino per animali o farfalle

Sedia a rotelle

Tavolozza e pennello

Telescopio

Torta al cioccolato

UFO

Zaino

Grembiule da cucina

Hoverboard

Libro

Lucertola

Mappamondo

Martello di gomma

Motocicletta

Una volta realizzato il disegno vi basterà allegarla a questo post di Facebook come commento, avete tempo fino alle 23:59 del 20 giugno per partecipare. Una giuria sceglierà i tre vincitori che si aggiudicheranno i premi in palio:

1° classificato: console PlayStation 4 PRO 2TB 500M Limited Edition e Gift Card PlayStation Store da €50,00

2° classificato: Kit accessori PlayStation 5 composto da Dualsense (Midnight Black o Cosmic Red), Headset Pulse 3D, Telecomando e il gioco Ratchet & Clank Rift Apart.

3° classificato: una copia di Ratchet & Clank Rift Apart e un Dualsense Midnight Black o Cosmic Red

Ricordatevi di leggere il regolamento completo del contest per essere certi di aver compreso tutte le regole e i passaggi da seguire per la corretta partecipazione. Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile da GSZ , con il preordine riceverete due contenuti bonus: Corazza di Carbonox e Arma Pixelatore.

Nota Bene - Everyeye.it non è in alcun modo coinvolto nell'organizzazione e nella gestione di questa iniziativa promozionale, promossa e gestito interamente da GameStopZing.