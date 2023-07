Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile su PC: trailer, immagini, specifiche e prezzo

Dopo due anni abbondanti di esclusività per PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart è finalmente giunto anche su PC: ecco tutto quello che dovete vedere a sapere, dal trailer di lancio alle immagini della nuova versione, passando per le specifiche e i prezzi.

Come rivela il trailer di lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart in 4K disponibile in cima a questa notizia, la conversione operata dagli esperti di Nixxes in collaborazione con Insomniac Games è ora disponibile all'acquisto su PC via Steam ed Epic Games Store. Su entrambe le piattaforme digitali costa 59,99 euro, dunque venti euro in meno rispetto al prezzo di listino della controparte per PlayStation 5 (che in ogni caso, mentre vi scriviamo, è scontata a 39,99 euro nell'ambito dei Saldi Estivi del PlayStation Store, oltre ad essere inclusa nel catalogo di PlayStation Plus Extra).

Requisiti di sistema per Ratchet & Clank: Rift Apart PC

Questa ci sembra anche un'ottima occasione per fare un ripasso dei requisiti di sistema della versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart, tarati su ben cinque configurazioni:

Minimo

Prestazioni Medie: 720p @ 30 fotogrammi al secondo

Qualità Grafica: Molto bassa

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

CPU: Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 3100

RAM: 8 GB

OS: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successive)

Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su disco fisso (SSD consigliato)

Consigliato

Prestazioni Medie: 1080p @ 60 fotogrammi al secondo

Qualità Grafica: Media

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700

CPU: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successive)

Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Alto

Prestazioni Medie: 1440p @ 60 fotogrammi al secondo (4K @ 30 fotogrammi al secondo

Qualità Grafica: Alta

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6800

CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successive)

Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Ray Tracing Straordinario

Prestazioni Medie:1440p @ 60 fotogrammi al secondo (4K @ 30 fotogrammi al secondo)

Qualità Grafica: Alta / Qualità Ray Tracing Alta*

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

CPU: Intel Core i5-11600K o AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successive)

Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Ray Tracing Impareggiabile

Prestazioni Medie: 4K @ 60 fotogrammi al secondo

Qualità Grafica: Alta / Qualità Ray Tracing Molto Alta*

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080

CPU: Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successive)

Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su SSD

Il vostro PC è già pronto per accoglierlo? Facciamo notare che per la configurazione Molto Bassa è possibile anche utilizzare un comune hard disk, a differenza dell'SSD richiesto da tutte le altre configurazioni, e che Ratchet & Clank: Rift Apart è già verificato per Steam Deck.

*A causa di alcuni problemi di stabilità riscontrati da Nixxes Software, al lancio Ratchet & Clank: Rift Apart non supporta il ray tracing su GPU AMD. Gli sviluppatori stanno già lavorando a stretto contatto con AMD per risolvere i problemi, tuttavia non sono ancora in grado di fornire tempistiche precise.