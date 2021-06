Ratchet & Clank Rift Apart quanto dura? Tutti i dettagli sulla longevità

Grazie alle analisi compiute con la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, e alle informazioni condivise dalle testate videoludiche internazionali, abbiamo finalmente un quadro più esaustivo e completo sulla longevità dell'esclusiva PS5.

La straordinaria originalità dei mondi di Rift Apart intravista nei video gameplay e nel ricco materiale multimediale prodotto in questi mesi da Insomniac Games ha alimentato le speranze della community per una storia dalla durata media più elevata rispetto alle altre avventure platform. Senza entrare nel merito delle ambientazioni da esplorare per non incappare in spoiler, ci limitiamo a sottolineare in questa sede come la longevità di Ratchet & Clank Rift Apart sia pienamente in grado di soddisfare le attese dei fan.

Nel redigere la nostra recensione e portare a compimento l'avventura sci-fi di Ratchet e Rivet, infatti, il buon Marco Mottura ha impiegato all'incirca 15 ore, un quantitativo di tempo che però non tiene conto delle ore supplementari necessarie per completare tutte le attività e scoprire ogni singolo segreto di quest'opera.

Il raggiungimento dei titoli di coda nella campagna principale durante la cosiddetta "prima run", quindi, va considerata solo come una tappa dell'ottovolante di emozioni nextgen che attende coloro che desiderano intraprendere la battaglia contro Nefarious insieme al dinamico duo di eroi Lombax.

Una volta conclusa la storia, Rift Apart propone ad esempio una modalità Sfida che consente agli utenti di accedere a una sorta di New Game Plus per ripartire dall'inizio e mantenere i progressi della prima partita, e con essi tutti gli equipaggiamenti e i collezionabili raccolti. L'aumento del livello di difficoltà dei nemici e un paio di sorprese extra che, di certo, faranno la felicità degli amanti del retrogaming, sono poi degli ulteriori incentivi per proseguire nella propria esperienza di gioco.

E questo, per tacere del tempo da trascorrere nella Photo Mode di Ratchet & Clank Rift Apart, davvero imprescindibile per chi desidera immergersi ulteriormente nelle atmosfere del titolo e apprezzare ancor di più il suo monumentale comparto grafico e artistico.