Ratchet & Clank Rift Apart eccezionale a 40fps su TV 120Hz: le lodi di Digital Foundry

Lo scorso mese, Insomniac Games ha stupito tutti introducendo in Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 una versione alternativa della modalità grafica "Fedeltà" indirizzata ai televisori 120Hz, capace di far muovere il gioco a 40fps piuttosto che a 30fps. Una mossa unica nel panorama console, che ha ricevuto il plauso degli esperti di Digital Foundry.

Agendo in questo modo gli sviluppatori californiani sono riusciti a mantenere tutti i benefici visivi della Modalità Fedeltà (risoluzione dinamica che oscilla tra 1800p e 4k nativo, effetti di Ray Tracing, illuminazione migliorata, profondità di campo aumentata e densità di oggetti maggiore) offrendo al contempo una fluidità maggiore, quantificabile in 10 frame al secondo in più: sulla carta sembrano pochi, ma in movimento fanno la differenza, come fa notare Digital Foundry nella sua analisi video.

Per quale motivo Insomniac Games ha abilitato i 40fps solamente su schermi con supporto a 120Hz e non sui comuni televisori a 60Hz, teoricamente in grado di gestire 40 frame al secondo? La ragione è semplice, afferma Digital Foundry, e può essere riassunta con una parola: consistenza. Per comprendere al meglio bisogna spiegare alcune nozioni.

Normalmente, i 60fps appaiono fluidi e appaganti poiché eguagliano il refresh rate dei display più comuni (60Hz), con un nuovo frame proiettato sullo schermo ogni 16,7 millisecondi esatti (valore ottenuto dividendo un secondo per 60). Quando non riescono a raggiungere un framerate così elevato, gli sviluppatori optano sempre per i 30fps (la metà esatta del refresh rate), erogando un framerate ogni 33,3 secondi. La fluidità e l'input lag ne risentono, ma non la consistenza, che rimane ugualmente appagante per gli occhi. Una modalità a 40fps su un display a 60Hz non sarebbe altrettanto bella da vedere: i nuovi frame arriverebbero ad intervalli di 16,7 ms o 33,3 ms, risultando inconsistenti.

Qui entra in gioco la brillante intuizione di Insomniac Games, lodata da Digital Foundry: sui pannelli a 120Hz la situazione cambia, poiché il framerate di 40fps è esattamente un terzo del refresh rate, di conseguenza i nuovi frame appaiono a schermo in maniera consistente a intervalli esatti di 25ms: si tratta di un valore superiore ai 16,6ms a 60fps, ma inferiore all'intervallo di 33,3ms a 30fps. In questo modo, è possibile mantenere tutti i benefici visivi della Modalità Fedeltà, aumentandone il framerate e riducendone l'input lag. Tutto è reso possibile su schermi 120Hz dall'hardware di PS5, che a quanto pare è tranquillamente in grado di gestire Ratchet & Clank Rift Apart in 4K@40fps. Maggiori dettagli potete scoprirli guardando la Video Analisi in apertura.