Ratchet & Clank Rift Apart: gli elogi della critica nel nuovo trailer dell'esclusiva PS5

Ratchet & Clank Rift Apart è da circa una settimana disponibile su PlayStation 5, e la nuova esclusiva sviluppata da Insomniac Games si mostra ora in un scoppiettante trailer impreziosito con i riconoscimenti della stampa internazionale.

Pur essendosi dimostrato un capitolo meno rivoluzionario di quanto ci si potesse aspettare, Ratchet & Clank Rift Apart si è immediatamente affermato come uno dei migliori capitoli della saga di appartenenza, ed è stato tra i primi titoli next-gen a mostrare di cosa è davvero capace l'hardware di PlayStation 5. Grazie ad un comparto grafico di primo livello, ad una struttura narrativa più convincente del solito e alla grande novità dei portali interdimensionali, Rift Apart ha saputo regalare ai fan della saga un'avventura spassosa e avvincente. Per questi ed altri motivi, la critica videoludica ha promosso a pieni voti la nuova avventura platform con protagonisti Ratchet, Clank e Rivet, ed Insomniac non ha mancato di riportare alcuni degli elogi ricevuti all'interno del trailer che potete gustarvi in cima alla notizia.

Insomniac Games ha recentemente pubblicato una nuova patch per il suo platformer con cui sono stati risolti alcuni problemi di input lag segnalati nei giorni scorsi dai giocatori. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.