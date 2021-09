Ratchet & Clank Rift Apart è l'episodio della serie ad aver incassato di più in USA

Questo pomeriggio il sempre precisissimo Mat Piscatella ha condiviso su Twitter la sua consueta analisi dei dati di vendita di console e videogiochi negli Stati Uniti d'America, stavolta relativa al mese di agosto 2021.

Complessivamente, il settore dei videogiochi ha visto un incremento degli incassi del 7% rispetto all'anno scorso, facendo così registrare il miglior mese di agosto della storia statunitense. Merito principalmente della vendita degli hardware (in crescita del 45%), in particolare di PlayStation 5, che dopo dieci mesi si conferma la console venduta più rapidamente di sempre negli USA, nonostante l'ormai ben nota carenza di scorte. Non stupisce vedere Madden NFL 22 in cima alla classifica dei giochi più venduti, seguito subito dietro da Ghost of Tsushima (che ha compiuto un cospicuo balzo dalla posizione 110 grazie al lancio della Director's Cut) e il sempreverde Call of Duty: Black Ops Cold War.

A margine di tutte queste informazioni, Mat Piscatella ha anche svelato che Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 (classificatosi tredicesimo ad agosto) è diventato ufficialmente il videogioco della serie ad aver incassato di più, sebbene non possa essere considerato il più venduto in termini di copie. L'analista non ha svelato informazioni più precise, ma è possibile che il conseguimento di un incasso così elevato sia stato agevolato da un prezzo di vendita più alto - in USA Rift Apart costa 69,99 dollari, un prezzo superiore a quello dei precedenti capitoli della serie.)