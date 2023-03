Ratchet & Clank Rift Apart: l'esclusiva PS5 si prepara ad approdare su PC?

A poche settimane dall'arrivo di Returnal su PC, che per sfortuna di Housemarque e Sony non sta registrando numeri da capogiro su Steam, potrebbe essere stata svelata la prossima esclusiva PlayStation 5 pronta ad ampliare il proprio bacino di utenza.

Come segnalato dall'utente Veloxz su reddit, un recente annuncio di lavoro di Nixxes Software, studio che Sony ha espressamente acquisito per effettuare port su PC, lascia intendere che un altro titolo PlayStation 5 potrebbe presto arrivare su PC.

Lo studio di supporto olandese si dice in cerca di un ignegnere specializzato in User Interface e User Experience (UI/UX) che abbia esperienza con il middleware Coherent. Si tratta di un insieme di sistemi utilizzati per realizzare interfacce utente nel gaming da Coherent Labs, utilizzati da Insomniac Games per il suo Ratchet & Clank Rift Apart. Che sia proprio l'action-platform spazio-temporale ad essere la prossima esclusiva PlayStation 5 che presto verrà annunciata per PC?

Insomniac Games e Nixxes Software hanno già unito le forza per portare Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales su Steam ed Epic Games Store. Plausibile, dunque, che i due studi siano tornati a collaborare per realizzare il porting di un altro titolo della prolifica software house first party di Sony.

In attesa di eventuali conferme o smentite, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ratchet & Clank Rift Apart in caso siate interessati ad un approfondimento sul titolo.