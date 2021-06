Ratchet & Clank Rift Apart: l'esclusiva PS5 è un sequel oppure no?

Dopo aver pubblicato la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart con tutte le analisi e i giudizi su comparto grafico, gameplay e narrazione, proviamo a dare una risposta definitiva ad una delle domande poste con maggior frequenza dai fan della saga sci-fi di Insomniac Games: Rift Apart è un sequel oppure no?

Nei mesi d'attesa per la commercializzazione di Ratchet & Clank Rift Apart, sui forum e sui social non sono mancate le discussioni intavolate da chi, giustamente, desiderava sapere se e come l'ultima avventura platform di Insomniac si sarebbe inserita nella cronologia ufficiale della saga del Lombax.

Chi si avvicina solo adesso a questa serie, oltretutto, deve per forza giocare i capitoli precedenti? E in quale ordine bisognerebbe recuperarli? In una recente intervista concessa da Mike Daly proprio ai microfoni di Everyeye.it, il direttore creativo di Insomniac Games ha precisato che la storia di Rift Apart si riallaccia a quella di Ratchet & Clank Into the Nexus. Si tratta quindi di un vero e proprio sequel che, però, può essere apprezzato appieno anche da coloro che non hanno giocato Into the Nexus o i titoli precedenti.

In base a quanto precisato dall'esponente della sussidiaria dei PlayStation Studios, infatti, Rift Apart rappresenta la summa di tutta l'esperienza ludica, narrativa e grafica della serie di Ratchet & Clank: non a caso, Daly consiglia a chi abbraccia solo adesso questa saga sci-fi di cominciare proprio con Rift Apart su PS5. E questo perché, sempre stando a quanto riferito dal Game Director di Insomniac, in Rift Apart è possibile ottenere la migliore esperienza disponibile fino ad oggi in un titolo di Ratchet & Clank, con un gameplay appagante e un sacco di luoghi grandiosi da esplorare. Se siete interessati, qui trovate il resoconto completo della nostra intervista a Daly su Ratchet & Clank Rift Apart, con tanti altri spunti di riflessione da approfondire.