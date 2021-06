Ratchet & Clank Rift Apart: l'evoluzione della serie nel nuovo video di Insomniac

Premuratisi di lanciare il preload di Ratchet & Clank Rift Apart su PS5, i ragazzi di Insomniac Games si lasciano cullare dai ricordi con un simpatico video che ripercorre idealmente la storia della saga per mostrarne l'incredibile evoluzione grafica.

Per l'occasione, il Community Director di Insomniac Games, James Stevenson, si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog per condividere delle riflessioni sul lavoro svolto dagli autori di Ratchet & Clank. Oltre all'imminente appuntamento commerciale con l'uscita di Rift Apart, con questo video "nostalgico" Stevenson ricorda anche che nel 2022 cadrà il ventesimo anniversario dall'inizio dell'avventura sci-fi di Ratchet & Clank e che il team "non vede l'ora di festeggiare l'evento con tutti i fan il prossimo anno".

Nella speranza di avere al più presto un quadro più esauriente sulle sorprese previste per il 2022 dagli autori della sussidiaria dei PlayStation Studios, il Community Director di Insomniac spiega che "ci sono un sacco di easter egg in questo video da notare per i fan di lungo corso.Ogni stanza è piena di decorazioni e rarità a tema Ratchet & Clank, molte delle quali arrivano direttamente dalla mia collezione personale. Abbiamo utilizzato anche dei materiali di scena per pubblicità trasmette in TV ai tempi di PS2, come pure i gadget che Insomniac Games ha creato e sviluppato nello stesso periodo".

Per rimanere in tema, sulle pagine di Everyeye.it potete ingannare l'attesa per l'uscita della nuova esclusiva PS5, prevista per l'11 giugno, leggendo il nostro ultimo speciale su Ratchet & Clank Rift Apart con tanto di intervista al Game Director di Insomniac Mike Daly.