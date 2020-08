Ratchet & Clank Rift Apart: il gameplay esteso della demo PS5 nel video 4K della Gamescom

In coincidenza dell'Opening Night Live, gli autori di Insomniac Games hanno tenuto fede alla parola data e mostrato la demo estesa di Ratchet & Clank Rift Apart al pubblico dello show digitale che apre la Gamescom 2020.

Il trailer (rigorosamente in 4K) confezionato dalla software house californiana ci offre l'opportunità di ammirare l'intera sequenza della versione dimostrativa intravista all'evento di Sony dell'11 giugno scorso con il reveal del design di PlayStation 5.



In questo video, l'eroe della serie action platform di Insomniac e il suo inseparabile compagno robot fanno sfoggio delle proprie capacità saltando da un piano dimensionale all'altro per testimoniare l'incredibile velocità dell'SSD di PS5 e la potenza computazionale della console Sony.



Altrettanto interessanti sono poi i frangenti del filmato che approfondiscono gli aspetti del sistema di combattimento e le sessioni esplorative, anche qui con sequenze che aprono una finestra sulle capacità nextgen della prossima piattaforma casalinga del colosso tecnologico giapponese.



Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video 4K in apertura d'articolo e vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart è attualmente in sviluppo e arriverà in esclusiva su PlayStation 5 nei prossimi mesi.