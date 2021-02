Ratchet & Clank Rift Apart: GameStopZing apre i preordini con bonus digitali

Sony ha annunciato la data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 e GameStopZing ha aperto i preordini del nuovo gioco di Insomniac Games in arrivo a giugno in esclusiva su PlayStation 5. Effettuando il preordine riceverete anche due bonus digitali.

Nello specifico, prenotando Ratchet & Clank Rift Apart da GameStopZing avrete accesso alla Corazza Carbonox e all'Arma Pixelatore, entrambi in versione aggiornata:

Corazza Carbonox di Ratchet & Clank Fuoco a Volontà (2003) ridisegnata con materiali in alta definizione, effetti di luce e riflessi in Ray Tracing

Arma Pixelatore: fucile in stile retrò di Ratchet & Clank (2016) aggiornato graficamente per PS5

GameStopZing ricorda che "eventuali gadget e codici DLC verranno il consegnati il giorno dell'uscita del gioco, al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate."

Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 sarà disponibile in formato fisico solamente in versione Standard al prezzo di 80.98 euro, prenotando il gioco da GameStopZing (sul sito o nei negozi della catena) avrete la certezza di poter mettere le mani sui due bonus preordine disponibili al lancio del gioco. Una buona occasione per assicurarsi una corazza e una arma extra ispirati a due classici della serie.