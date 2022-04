Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima e Returnal: in arrivo le OST in vinile

Tramite la pagine del PlayStation Blog, i PlayStation Studios annunciano l'arrivo delle colonne sonore in vinile dedicate ad alcune importanti esclusive quali Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima e Returnal.

I tre vinili, realizzati in collaborazione con Milan Records, permetteranno di poter riascoltare al massimo della loro espressioni le spettacolari e coinvolgenti musiche di sottofondo delle tre grandi opere realizzate rispettivamente da Insomniac Games, Sucker Punch e Housemarque. Tramite il PlayStation Blog arriva la conferma che i tre prodotti sono già in preorder, che potete trovare ai seguenti link:

Ricordiamo a tal proposito che Returnal è stato premiato ai BAFTA Game Awards, dove ha vinto il riconoscimento proprio per il suo comparto sonoro. "Queste tre offerte in vinile sono tra le migliori nate dalla nostra collaborazione con Sony Interactive Entertainment", spiega Colin Yost di Sony Masterworks, che svela altri dettagli sui tre progetti: "Abbiamo davvero cercato di catturare l’essenza dei personaggi e delle storie nella direzione artistica unica di ogni pezzo. Collaborare con gli sviluppatori di Sony, con il team PlayStation Music e con gli artisti per produrre qualcosa di nuovo, ma familiare, è un modo davvero gratificante per portare questi spartiti musicali ai fan in modo da poter celebrare questi giochi e personaggi indimenticabili da una nuova prospettiva".

Al di fuori della musica, recentemente Sony ha confermato che acquisirà altri studi, in modo da rendere sempre più forti i PlayStation Studios.