Ratchet & Clank Rift Apart è il gioco del 2021 preferito del boss di PlayStation

Sono numerosi gli spunti emersi nell'ambito di una corposa intervista che Jim Ryan, il boss di PlayStation, ha concesso a TMTPost, portale tecnologico e finanziario tra i più influenti in Cina. L'esecutivo non ha però parlato solamente della strategia gaming di Sony, ma ha anche espresso alcuni suoi pensieri personali.

In più di un punto dell'intervista, l'esecutivo ha tessuto le lodi di Ratchet & Clank Rift Apart, recente esclusiva per PlayStation 5 che ha "stimolato le sue emozioni e lo ha reso felice". Ryan lo considera il miglior gioco dell'ultimo anno: "Ratchet & Clank Rift Apart è il mio gioco preferito dell'ultimo anno, quello più piacevole. Anche se non è un titolo dai ritmi lenti [i giochi preferiti del boss di PlayStation, ndr], la piacevolezza dell'esperienza e le performance su PS5 mi hanno sorpreso". L'opera di Insomniac Games lo ha anche reso estremamente ottimista per il futuro: "Ho pensato, se un nostro team è in grado di crearequesto 6 mesi dopo il lancio di PS5, cosa saranno in grado di fare fra tre o quattro anni? Questo pensiero mi eccita tantissimo".

Secondo Ryan, Ratchet & Clank Rift Apart è un dei migliori giochi in circolazione poiché è in grado di scatenare un'ampia varietà di emozioni nei videogiocatori, "facendoli eccitare, dando loro una scarica di adrenalina, oppure facendoli sentire felici o tristi". In questo modo, riesce a "raggiungere anche gli amanti dei film hollywoodiani". Lo shooter platform rappresenta anche un eccellente showcase tecnico per PS5, poiché "mostra cosa è in grado di fare la console con il suo SSD, il controller, ecc". Scoprite come se la cava il gioco nella nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5.