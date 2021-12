Ratchet & Clank Rift Apart è il gioco con la miglior grafica del 2021 per Digital Foundry

Pochi giorni dopo la pubblicazione del nostro speciale sui giochi con la miglior grafica del 2021, si è espressa sull'argomento anche la redazione di esperti di Digital Foundry, tra i più grandi conoscitori della materia.

Alex Battaglia e John Linneman hanno tirato fuori un video di approfondimento della durata di ben un'ora, non potendo fare a meno di lodare l'eccezionale lavoro svolto dai team di sviluppo in un periodo di transizione tra le generazioni e in piena pandemia Covid-19.

Il primo anno delle console next-gen si è rivelato visivamente appagante, come testimoniano i giochi citati da Digital Foundry. La redazione ha cominciato analizzando otto videogiochi, senza assegnar loro una posizione ben precisa in classifica: Kena Bridge of Spirits, Resident Evil Village, The Ascent, Metroid Dread, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, Metro Exodus Enhanced Edition e Forza Horizon 5.

Per il meglio del meglio del 2021 ha invece deciso di stilare una classifica, che vede al terzo posto Returnal, esclusiva PS5 di Housemarque lodata per il sapiente uso dei particellari, che rendono la scena una gioia per gli occhi; al secondo posto Lego Builders Journey, che risulta incredibilmente realistico grazie all'implementazione del ray tracing; al primo posto Ratchet & Clank Rift Apart, uno dei primi veri showcase della nuova generazione di console, talmente bello da vedere da sembrare un film d'animazione in computer grafica.

Giochi con la miglior grafica del 2021 | Top 3 Digital Foundry

Ratchet & Clank Rift Apart Lego Builders Journey Returnal

Cosa ne pensate della classifica stilata da Digital Foundry?