Ratchet & Clank Rift Apart GOTY? Sul sito dei Game Awards viene già citato come vincitore

Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 è uno dei giochi candidati per il premio di gioco dell'anno ai The Game Awards di dicembre e fino a qui niente di strano, se non fosse che il sito ufficiale dell'evento segnala il gioco di Insomnia come vincitore del game of the year, in netto anticipo sui tempi.

Probabilmente a causa di un errore tecnico, Ratchet & Clank Rift Apart viene evidenziato come vincitore sul sito dei The Game Awards, dove si fa presente che le votazioni sono chiuse e appunto un trionfatore è già stato eletto. Si tratta come detto di un errore dal momento che i voti non sono chiusi e potete verificarlo voi stessi provando a votare per il gioco dell'anno sui sito dei TGA.

Con ogni probabilità il bug verrà risolto molto presto e la battaglia è apertissima, il gioco di Insomniac dovrà vedersela con Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2 e contro quel Resident Evil Village fresco vincitore del premio GOTY ai Golden Joystick Awards.

Ha destato stupore e generato polemiche l'assenza di Forza Horizon 5 tra i candidati al premio miglior gioco dell'anno, considerando anche l'enorme successo riscosso dal racing di Playground Games, capace di conquistare oltre dieci milioni di giocatori nella prima settimana.