Ratchet & Clank Rift Apart: i grilletti adattivi influenzano il funzionamento delle armi

Il il primo spot TV di PS5 ha dato il pretesto a Sony per decantare le funzionalità distintive del DualSense, ovvero i grilletti adattivi e il feedback aptico, che promettono di modificare l'approccio al gameplay.

Sono molti i team di sviluppo attualmente al lavoro sui giochi di prossima generazione, e ovviamente i Sony Worldwide Studios sono ben felici di arricchire i propri giochi con queste caratteristiche. I ragazzi di Insomniac Games sono in prima linea in tal senso, e dopo averci illustrato il funzionamento del feedback aptico in Marvel's Spider-Man Miles Morales, ci hanno anche parlato dell'implementazione dei grilletti adattivi in Ratchet & Clank: Rift Apart, che influenzeranno il comportamento di determinate tipologie di armi, come l'Enforcer.

A tal proposito il Direttore Creativo Marcus Smith ha dichiarato: "I grilletti adattivi sono un elemento che non vediamo l’ora di presentare in Ratchet & Clank: Rift Apart! Ad esempio, Enforcer è un’arma da fuoco a doppia canna. Mentre tiri il grilletto, spari da una canna e puoi percepire la resistenza del grilletto quando è circa a metà pressione. Tira il grilletto oltre la soglia di resistenza e sparerai da entrambe le canne contemporaneamente".

Cosa ne pensate di questa applicazione? Ratchet & Clank: Rift Apart, ricordiamo, è previsto esclusivamente su PlayStation 5, ma purtroppo è privo di una finestra di lancio.