Ratchet & Clank Rift Apart: guida alle armi migliori dell'esclusiva PS5

Se state per giocare a Ratchet & Clank Rift Apart su PlayStation 5 grazie al suo arrivo con i giochi di maggio 2023 per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium, ecco alcuni consigli utili sulle bocche da fuoco più forti.

Pistola a raffica

Pur non brillando in nessun aspetto, si tratta della primissima arma che impugnerete nel corso dell'avventura e le sue caratteristiche le consentono di adattarsi un po' a tutti i contesti. Se amate particolarmente questo strumento di morte e volete utilizzarlo anche nelle fasi avanzate di Ratchet & Clank Rift Apart, potreste decidere di potenziarla fino al livello 5 e farla trasformare nella Pistola multiraffica, così da sparare raffiche da tre colpi.

Repulsore antivacuità

Quando si tratta di annientare minacce a corto raggio, il Repulsore antivacuità è una delle opzioni migliori. Si tratta infatti di un'arma che, in maniera molto simile ad un fucile a pompa, ha una gittata limitata ma un potere d'arresto parecchio elevato. Come se non bastasse, l'arma fornisce anche uno scudo protettivo contro i proiettili, che vengono rispediti al mittente. Una volta potenziato al livello 5, il Repulsore si trasforma nel Reattore antivacuità.

Scoppiettatore

Probabilmente una delle armi più particolari di Ratchet & Clank Rift Apart, lo Scoppiettatore è una pistola in grado di sparare proiettili che rimbalzano fra i vari bersagli e che poi esplodono. A rendere unica l'arma è il modo in cui sfrutta il DualSense, visto che il controller di PS5 fornisce al giocatore indizi sonori che, se seguiti, permettono di massimizzare il danno inflitto.

Scavabranco

La Scavabranco è un'altra arma dalle caratteristiche peculiari che troviamo in Ratchet & Clank Rift Apart. Si tratta infatti di un dispositivo in grado di lanciare una specie di cane robot che, sfruttando una piccola trivella, si nasconde sotto terra per poi sbucare quando trova un bersaglio e detonare.

Colpo di fulmine

Nell'arsenale di Ratchet & Clank Rift Apart non poteva certo mancare un'arma in grado di elettrificare tutti i bersagli di fronte al protagonista. A tal proposito, Colpo di Fulmine può folgorare tenendo premuto il grilletto del DualSense e i colpi caricati elettrificano più velocemente. L'effetto può inoltre propagarsi dai bersagli colpiti a quelli vicini, rendendo l'arma perfetta per il controllo delle folle.

Acceleratore negatronico gigante

Se siete in cerca di un'arma perfetta per dare una lezione ai boss di Ratchet & Clank Rift Apart, allora dovreste assolutamente provare l'Acceleratore negatronico gigante. Questo strumento è in grado di accumulare la carica per poi sparare un potente raggio che non solo infligge ingenti danni, ma può anche trapassare il bersaglio. Dal momento che alla fine della corsa provoca anche un'esplosione, è possibile sparare da angolazioni precise per sfruttare tale caratteristica ed aumentare ulteriormente il suo potenziale offensivo.

Spade del giudizio

Le Spade del giudizio sono un'ottima arma per chi vuole colpire con precisione e magari avere l'opportunità di infliggere danni ai nemici che sono vicini al bersaglio. Le potenti lame sparate dall'arma in questione sono in grado di rimbalzare su avversari e superfici, dividendosi a metà. Insomma, se volete far volare un po' di oggetti taglienti per lo scenario si tratta dell'arma che fa al caso vostro.

Guanto dell'apocalisse

Il Guanto dell'apocalisse è un'altra arma perfetta per tenere a bada piccoli gruppi di nemici. Questo dispositivo può lanciare Uova del fato al cui interno risiedono i Cavalieri del giudizio, mostriciattoli che prima azzannano i nemici e poi si fanno esplodere.

Fronte freddo

Se invece volete evitare che un nemico troppo aggressivo possa raggiungervi e mandarvi al tappeto, fareste bene ad usare il Fronte freddo. Questa particolare arma di Ratchet & Clank Rift Apart non solo congela il bersaglio, ma rilascia anche una nube di gas che blocca chiunque le passi attraverso.

Acidificatore botanico

Se volete aumentare il danno inflitto ai nemici, potrebbe essere un'ottima idea quella di combinare altre armi con l'Acidificatore botanico. Colpire un bersaglio con questo strumento, fa sì che si trasformi in un cespuglio e subisca danni nel tempo: a questo punto potete passare ad un'altra arma e continuare a colpire mentre il veleno continua a fare effetto.

Pixelatore

Sicuramente una delle armi più bizzarre di Ratchet & Clank Rift Apart, il Pixelatore è una valida alternativa al Repulsore antivacuità, poiché si tratta di una sorta di fucile a pompa che colpisce brutalmente chiunque sia davanti al protagonista. In aggiunta, i bersagli che subiscono danno vengono trasformati, così che il loro aspetto ricordi quello dei vecchi videogiochi dei primi anni '90.

Decapitatore

Si tratta dell'immancabile fucile di precisione che, mentre si mira, può rallentare il tempo e consentire di agganciare il bersaglio con maggiore attenzione. Se siete amanti degli sparatutto e avete una discreta abilità di mira, il Decapitatore potrà darvi grandi soddisfazioni.

Avete letto la nostra guida per muovere i primi passi in Ratchet & Clank Rift Apart?