Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac conferma: non è prevista nessuna Collector's Edition

A margine dell'annuncio della data d'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, i rappresentanti di Insomniac Games si sono affacciati sui social per riferire agli appassionati che, nei piani della compagnia, non è prevista la commercializzazione di una Collector's Edition.

Attraverso il proprio profilo Twitter, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios evita di generare false aspettative tra gli appassionati specificando in maniera inequivocabile che "non ci sarà alcuna Collector's Edition, il gioco sarà proposto nelle edizioni che abbiamo appena annunciato".

Gli emuli del dinamico duo di Insomniac dovranno perciò "accontentarsi" dei bonus previsti per chi acquisterà la Deluxe Edition di Ratchet & Clank Rift Apart e per chi prenoterà la Standard Edition dell'avventura sci-fi in esclusiva PS5.

Come svelato di recente dalla software house americana, l'edizione Digital Deluxe di Rift Apart comprenderà, oltre al gioco, un pacchetto di adesivi per la Photo Mode, 5 corazze, 20 unità di Raritanium per i potenziamenti, la colonna sonora digitale e l'artbook digitale. A prescindere dall'edizione acquistata (sia retail che in digitale), chi prenoterà il gioco riceverà come bonus l'arma Pixelatore e la Corazza di Carbonox.

A chi ci segue, ricordiamo che il titolo è atteso al lancio su PS5 per l'11 giugno: nel frattempo, eccovi un nostro speciale che ripercorre la storia di questa serie andando alla scoperta di Ratchet & Clank.