Ratchet & Clank Rift Apart: Insomniac si gode i complimenti di Phil Spencer

Le recensioni di Ratchet & Clank Rift Apart sono finalmente online, e Sony e Insomniac Games si stanno godendo gli ottimi voti che la nuova esclusiva PlayStation 5 sta ricevendo da parte della stampa specializzata.

Ad unirsi alle congratulazioni che Insomniac sta ricevendo in queste ore, ecco arrivare anche le gentili parole di Phil Spencer, leader della divisione Xbox che ormai ci ha ben abituati a questo suo atteggiamento sportivo nei confronti del maggior competitor di Microsoft in ambito videoludico.

"Congratulazioni a Ted Price [fondatore e CEO della software house] e ai team di Insomniac Games per la grande accoglienza ricevuta da Ratchet & Clank Rift Apart", recita il post pubblicato da Spencer in replica ad un simpatico tweet di Insomniac con protagonista Rivet. Il colosso di Redmond e la casa di sviluppo ora sotto l'egida di Sony hanno lavorato a stretto contatto in passato in occasione della pubblicazione di Sunset Overdrive su PC e Xbox One. Proprio ultimamente, si è fatta nuovamente largo la speranza che il titolo possa giungere anche su PS5.

Ricordiamo ai lettori che Ratchet & Clank Rift Apart sarà pubblicato l'11 giugno. Il comparto grafico del nuovo platformer di Insomniac ha impressionato i tech enthusiast di Digital Foundry, che hanno finalmente intravisto la vera next-gen su PS5. Per tutti gli ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.