Ratchet & Clank Rift Apart: Insomniac promette un gioco 'veloce e responsivo'

Nel corso di una recente intervista pubblicata da GamesRadar, Mike Daly, game director di Ratchet & Clank: Rift Apart, ha discusso più approfonditamente del sistema di movimento e delle azioni che potremo compiere all'interno di quella che è indubbiamente una delle esclusive più attese per PlayStation 5.

Stando alle parole del director, questo nuovo capitolo della serie godrà di un sistema di movimento ancora più responsivo di quanto abbiamo potuto apprezzare negli episodi precedenti della serie action-platform. Le nuove capacità di Ratchet, inoltre, ci consentiranno di spostarci tra gli scenari interdimensionali alla velocità della luce, questo grazie anche al performante SSD di PlayStation 5:

"Le nuove abilità espandono il modo in cui Ratchet attraversa le dimensioni con i Rift Tethers e compie un insieme di azioni già viste in passato che riescono a dar vita ad un move set espressivo e soddisfacente.

Il movimento basilare di Ratchet è più veloce e responsivo, con transizioni più rapide e fluide tra un'azione e l'altra, rendendolo più agile che mai. Il nostro move set di azioni trasversali ci consentono di creare delle sfide per cui dovrete incatenare una serie di movenze in una sequenza soddisfacente, e lasciano che i giocatori siano più creativi nel tentativo di sfuggire ai nemici sul campo di battaglia".

Ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart è previsto al lancio per un generico 2021 in esclusiva su PlayStation 5. Insomniac Games ha recentemente svelato in che modo verrà sfruttato il DualSense di PS5 con il suo nuovo gioco.