Ratchet & Clank Rift Apart: avete visto il meme ispirato a Falcon and the Winter Soldier?

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo post sui propri canali social, una semplice GIF di Ratchet & Clank Rift Apart ispirata ad una famosa scena di Falcon and the Winter Soldier con protagonista Zemo che balla, diventato un vero e proprio meme in particolare su Twitter.

La "Zemo Dancing" è stata fedelmente riprodotta da Insomniac con il preciso obiettivo di rendere omaggio ad una delle scene più celebri della serie Falcon and the Winter Soldier. Del resto non è la prima volta che lo studio rende omaggio al Marvel Cinematic Universe, ricorderete probabilmente la presentazione di Rivet con una GIF ispirata Wandavision, che vi riproponiamo qui sotto.

Non solo Spider-Man per Insomniac e chissà che il team non possa in futuro occuparsi anche di altre produzioni videoludiche dedicate alle serie della Casa delle Idee, andando così oltre Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile dall'11 giugno in esclusiva su PlayStation 5, recenemente sono stati mostrati 15 minuti di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 durante lo State of Play di fine aprile, tra poco più di un mese il gioco raggiungerà gli scaffali dei negozi e potremo dunque toccare con mano l'ultima fatica di Insomniac Games.