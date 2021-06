Ratchet & Clank Rift Apart e le meraviglie della Photo Mode: trailer e scatti da Insomniac

Ben consci delle prodigiose doti tecniche del loro Ratchet & Clank: Rift Apart per PlayStation 5, i ragazzi di Insomniac Game hanno implementato una Modalità Fotografica per permettere ai giocatori di immortalare con stile i loro momenti preferiti.

Lo studio di sviluppo californiano ha preso le intuitive funzionalità presenti nei suoi giochi precedenti per fornire ai giocatori di Ratchet & Clank: Rift Apart una suite completa di strumenti fotografici. Supportati dalla potenza di PS5, consentono di scattare immagini estremamente dettagliate anche in 4K dinamico (per la quale è necessario disporre di uno schermo 4K) complete di ray tracing.

Per invogliare gli utenti ad utilizzare questa funzionalità, Insomniac Games ha pubblicato il trailer che potete visionare in apertura di notizia e un tutorial reperibile sul PlayStation Blog. La Modalità Foto di Ratchet & Clank: Rift Apart offre diverse schede con varie impostazioni e regolazioni che è possibile apportare al volo, come cambiare il campo visivo, scegliere la distanza della messa a fuoco, sovrapporre filtri e cornici eleganti, applicare sticker divertenti e altro ancora. Dal momento che, come nella fotografia reale, l'illuminazione riveste un ruolo importante, è offerta la possibilità di aggiungere fino a tre luci nelle scene, tra cui luci sferiche per coprire aree più ampie e faretti per mettere in risalto dettagli importanti. È persino possibile modificare l’illuminazione naturale all’interno dell’ambiente per creare l’atmosfera giusta per le foto. Una grande novità rispetto ai precedenti giochi di Insomniac è rappresentata dalla possibilità di modificare le pose e le espressioni dei personaggi: ce ne sono molte tra cui scegliere, incluse pose con armi e alcune pose sciocche che aggiungono spensieratezza agli scatti.

Per scoprire cosa è in grado di fare la Modalità Fotografica di Ratchet & Clank: Rift Apart, oltre al trailer, potete anche dare un'occhiata agli scatti raccolti nella galleria in basso.