Ratchet & Clank Rift Apart: oltre la metà dei giocatori ha ottenuto il Platino

Insomniac Games aveva promesso un Trofeo di Platino facile da ottenere in Ratchet & Clank Rift Apart, ed è stata di parola. Da un'analisi condotta su PSN Profiles emerge che la percentuale di giocatori che l'ha ottenuto è decisamente elevata.

Dati alla mano, scopriamo che il 52,83% degli oltre 16 mila giocatori tracciati da PSN Profiles ha ottenuto il trofeo di Platino "Signori del Multiverso", che richiede lo sblocco di tutti gli altri 46 trofei messi a disposizione. L'analisi non prende in considerazione tutti i possessori del gioco su PlayStation 5, quindi la situazione reale potrebbe differire un po', ma il campione può comunque essere considerato ragguardevole. Possiamo inquadrare ancora meglio il dato prendendo in considerazione la percentuale di ottenimento del Platino dei precedenti giochi della serie, anche in questo caso estrapolata da PSN Profiles, che si assesta sul 21,63% per il remake del 2016, sul 31,09% per Into the Nexus del 2013 e sul 20,71% per A Spasso nel Tempo del 2009.

Una percentuale così alta non è solo sinonimo di facilità, ma anche di attaccamento da parte dei giocatori, che in queste due settimane di disponibilità sul mercato sono stati ben propensi ad esplorare tutte le opportunità offerte dalla nuova opera di Insomniac Games. E voi, avete sbloccato il trofeo di Platino di Ratchet & Clank: Rift Apart?