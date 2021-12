Ratchet & Clank Rift Apart è il Miglior Gioco dell'Anno sul PS Blog: tutti i vincitori

Sono giunte alla conclusione le votazioni per i migliori giochi dell'anno sul PlayStation Blog, che erano in corso fin dallo scorso 8 dicembre. Scopriamo assieme quali sono i vincitori scelti dagli utenti di casa Sony.

Ratchet & Clank Rift Apart è stato eletto Miglior Gioco dell'Anno su PlayStation 5: nulla hanno potuto Resident Evil Village, Returnal e Marvel's Guardians of the Galaxy, che si sono dovuti accontentare delle posizioni successive. L'esclusiva PS5 si è aggiudicata anche i premi per la Miglior Direzione Artistica, Miglior Uso del DualSense, Miglior Showcase Grafico. Insomniac Games, invece, è stato eletto Miglior Studio dell'Anno.

Resident Evil Village può ampiamente consolarsi con il premio di Miglior Videogioco per PS4, oltre che per i riconoscimenti per la Miglior Storia e il Miglior Nuovo Personaggio con Lady Dimitrescu, che per inciso ha battuto Rivet di Ratchet & Clank Rift Apart.

PlayStation Blog Awards 2021 | Tutti i vincitori

Miglior Nuovo Personaggio: Lady Dimitrescu da Resident Evil Village

Miglior Storia: Resident Evil Village

Migliore Direzione Artistica: Ratchet & Clank: Rift Apart

Migliore Colonna Sonora: Marvel's Guardians of the Galaxy

Migliore Esperienza Multigiocatore: It Takes Two

Miglior Gioco Sportivo: FIFA 22

Migliore Accessibilità: Ghost of Tsushima Director's Cut

Migliore Utilizzo del DualSense: Ratchet & Clank: Rift Apart

Migliore Grafica: Ratchet & Clank: Rift Apart

Migliore Riedizione: Ghost of Tsushima Director's Cut

Gioco Indipendente dell'anno: Kena: Bridge of Spirits

Gioco PlayStation VR dell'anno: Hitman 3

Gioco dell'Anno PS4: Resident Evil Village

Gioco dell'Anno PS5: Ratchet & Clank: Rift Apart

Studio dell'Anno: Insomniac Games

Siete d'accordo con i premi assegnati? Scoprite cosa ne pensiamo dei migliori videogiochi dell'anno nella recensione di Ratchet & Clank Rift Apart e nella recensione di Resident Evil Village.